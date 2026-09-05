Doğanşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D850-10 karayolunun Malatya istikameti 48. kilometresinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Balçık (43) yönetimindeki 02 AEY 129 plakalı otomobil, Malatya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki toprak alana savruldu.

Kazada sürücü Hüseyin Balçık ile araçta yolcu olarak bulunan Aydın Özdemir (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı