Doğanşehir'de Konteyner Kentte Yangın Paniği
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentte çıkan yangın, bölgedeki sakinlerde paniğe neden oldu. Yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi, itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteyner kent sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında bir konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa