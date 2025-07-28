Doğanşehir'de Konteyner Kentte Yangın Paniği

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteyner kent sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında bir konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA