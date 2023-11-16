Doğanşehir'de Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Doğanşehir ilçesinde nitelikli hırsızlık olayı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayına karıştıkları belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan M.H. polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, İ.K. M.H. ve Y.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi. - MALATYA