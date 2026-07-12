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Jandarmanın yol kontrol noktası yenilendi

Jandarmanın yol kontrol noktası yenilendi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bulunan jandarma yol kontrol noktası, temizlik ve sıcak asfalt çalışmalarıyla yenilenerek daha düzenli hale getirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi girişinde bulunan jandarma yol kontrol noktası yenilendi.

Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Yol Kontrol Noktası'nda (YKN), düzenleme çalışmaları kapsamında ilk olarak alanın temizliği yapıldı. Ardından Karayolları ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek kontrol noktası daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Öte yandan, yapılan çalışmalarla yol kontrol noktasının fiziki şartları iyileştirilirken, görevli personelin daha uygun şartlarda hizmet vermesi ve bölgenin daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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