Diyarbakır Yenişehir'de çocuk bagaj kapısında, kişi malzemeyle bagajda görüntülendi

Diyarbakır Yenişehir'de çocuk bagaj kapısında, kişi malzemeyle bagajda görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki otomobillerdeki tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Elazığ Bulvarı’nda bagaj kapısında bir çocuğun oturduğu aracın ilerlediği, Üçkuyu Mahallesi’nde ise malzeme taşıyan bir kişinin açık bagajda gittiği görüldü.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeki otomobillerde tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İlçenin Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan otomobilin bagaj kapısında bir çocuk oturduğu, aracın trafik akşına aldırmadan ilerlediği görüldü. Üçkuyu Mahallesi'nde ise benzer olay yaşandı. Bir kişi, taşıdığı malzeme ile bagaja bindi. Şahıs, otomobilin bagaj kapısı açık, malzemeleri tutmuş vaziyette ilerlediği görüldü. Tehlikeli iki yolculukta cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı