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Diyarbakır ve Mardin'deki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

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Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Yangında Zekiye Erdenli'nin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı arttı.

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkarak yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Zekiye Erdenli'nin (55) de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e çıktı. Erdenli, gözyaşları arasında defnedildi.

Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetmişti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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