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Diyarbakır Kulp Kaymakamı Aileler Arasındaki Tartışmayı Sonlandırdı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kaymakamlık binasında iki aile arasında çıkan tartışma, Kaymakam Burak Akeller'in müdahalesiyle sona erdi. Kaymakam Akeller, tarafları sakinleştirmek ve çatışmayı önlemek için arabuluculuk yaptı ve barış sağlandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kaymakamlık binasında iki aile arasında çıkan tartışma, Kaymakam Burak Akeller'in müdahalesiyle sona erdi.

Alınan bilgilere göre, Kulp Kaymakamlığı binası girişinde iki farklı aile arasında başlayan tartışma, seslerin yükselmesi üzerine Kaymakam Akeller'in dikkatini çekti. Akeller, tarafları sakinleştirmek ve çatışmayı önlemek için hemen harekete geçti. Akeller, kanaat önderleriyle bir araya gelerek iki aileyi topladı ve kaymakamlık binasına geçti. Burada yapılan görüşmeler ve Kaymakam Akeller'in arabuluculuk çabaları sonucunda taraflar arasında barış sağlandı.

Kaymakam Akeller, bu olayın ardından kanaat önderleriyle birlikte ailelerle kaymakamlık bahçesinde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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