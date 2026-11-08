Diyarbakır Kayapınar'da markette yangın çıktı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı