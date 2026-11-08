Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Kayapınar'da markette yangın çıktı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Kayapınar'da markette yangın çıktı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Kayapınar'da markette yangın çıktı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Musa Anter Caddesi'ndeki markette gece saatlerinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Şişli'yi ayağa kaldıran ihbar! Bomba imha ekipleri sahaya indi, gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'un göbeğinde bomba alarmı! Ekipler sahaya indi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı14

Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Saldırganın yaşı hayrete düşürdü
Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun acı haberini aldı, aynı gün o da hayata veda etti
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor60

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Dünyada bir ilk! Doğuştan arka yüzgeci olmayan caretta DOA, 541 kilometre yüzüp Lübnan kıyılarına ulaştı

Tek arka yüzgeciyle 541 kilometre yüzdü! Son durağı bakın neresi
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı16

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Bu iddia doğruysa vay halimize