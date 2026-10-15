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Diyarbakır Kayapınar'da iki taraf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır Kayapınar'da iki taraf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki taraf arasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada darp sonucu yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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