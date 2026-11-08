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Diyarbakır Kayapınar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır Kayapınar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Kayapınar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde stat yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, araçların çekilmesiyle aksayan trafik normale döndü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi ile normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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