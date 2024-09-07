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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil takla attı: 4 yaralı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin takla attığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Silvan ilçesi Topağaç mevkiinde 21 AEN 389 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada aynı aileden Mesut M. (41), Barış M. (39), Fuat M. (33) ve Berat M. (13) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Otomobil 3-sayfa Güncel trafik Silvan

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