Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde 2 Ayrı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde 2 Ayrı Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kazada 2 kişi hastaneye kaldırılırken, ikinci kazada bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çınar ilçesi Zerzevan Kalesi kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Diyarbakır Selahattin Eyyubi Hastanesine kaldırılırken, 3 yaralı Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı bölgede bir saat arayla ikinci trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil Zerzevan Kalesi kavşağında yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Her iki trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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