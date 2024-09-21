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Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı Hayatını Kaybetti

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Vali Murat Zorluoğlu, Tavlı'nın vefatı ile ilgili başsağlığı diledi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanı Yardımcısı olarak ağustos ayında Diyarbakır'a atanan Albay Naim Tavlı, dün akşam saatlerinde Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Jandarma Komutan Yardımcım, çalışma arkadaşım Albay Naim Tavlı'nın vefatını büyük teessür ile öğrendim. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Murat Zorluoğlu Yerel Haberler Kalp Krizi Jandarma Politika 3-sayfa Ankara Albay

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