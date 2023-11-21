Diyarbakır Havalimanı'nda Umre Dönüşü Arbede: 1 Yaralı

Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile özel güvenlik personeli arasında çıkan arbedede, 1 kişi yaralandı. Olay cep telefonu kamerasına da yansıdı.

DİYARBAKIR Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile özel güvenlik personeli arasında çıkan arbedede, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanı Dış Hatlar'da meydana geldi. Umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında arbede çıktı. Bu sırada 1 personel hafif yaralandı. Polisin müdahalesi ile son bulan arbede, cep telefonu kamerasına da yansıdı.