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Diyarbakır Hani ilçesinde 102 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapılan operasyonda 6 ayrı noktada 102 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen bitkiler numune alındıktan sonra imha edildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 6 ayrı noktada 102 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 6 ayrı noktada 102 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiği, ele geçirilen kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip imha edildiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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