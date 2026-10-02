Diyarbakır Ergani'de kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi, 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üç Kardeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, elektrik direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı