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Diyarbakır Ergani'de kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi, 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Üç Kardeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üç Kardeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, elektrik direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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