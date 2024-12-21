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Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda etkili olan sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle 06 FY 8624 Hyundai marka, 21 AEM 495 Fiat marka, 21 BJ 627 plakalı Opel marka, 06 HB 0752, 34 GEM 025, 01 TM 749, 21 AEU 549, 34 PC 5926, 34 BKM 194 ve plakaları öğrenilmeyen 4 araç ile birlikte toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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