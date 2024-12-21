Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır- Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle 06 FY 8624 Hyundai marka, 21 AEM 495 Fiat marka, 21 BJ 627 plakalı Opel marka, 06 HB 0752, 34 GEM 025, 01 TM 749, 21 AEU 549, 34 PC 5926, 34 BKM 194 ve plakaları öğrenilmeyen 4 araç ile birlikte toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.