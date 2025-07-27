Diyarbakır'daki Petrol Sondaj Kuyusundaki Patlamada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'daki Petrol Sondaj Kuyusundaki Patlamada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'daki Petrol Sondaj Kuyusundaki Patlamada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen petrol sondaj kuyusundaki patlamada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken, 4 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden biri hayatını kaybederken, 4'ü ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

25 Temmuz'da Diyarbakır-Batman kara yolunda Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 7 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edilmişti. Yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Durumu ağır olan 5 kişi, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Andaç Aydın (47), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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