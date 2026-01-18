Haberler

Diyarbakır'da ham petrol havuzunda yangın
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Kalkan Mahallesi'ndeki ham petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ham petrol havuzunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kalkan Mahallesi'ndeki ham petrol havuzunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
