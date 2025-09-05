Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Yaşandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde 3 otomobil ve 2 hafif ticari araç, çarpıştı çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa