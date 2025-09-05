Haberler

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Yaşandı

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde 3 otomobil ve 2 hafif ticari araç, çarpıştı çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Resmen akıllanmıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.