Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Yaşandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde 3 otomobil ve 2 hafif ticari araç, çarpıştı çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR