Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
