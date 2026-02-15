Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR