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Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Silvan ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tokluca mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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