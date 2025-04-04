Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
Silvan ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tokluca mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa