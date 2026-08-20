Haberler

Diyarbakır-Bingöl'de otobüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Diyarbakır-Bingöl'de otobüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır-Bingöl karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, şarampole yuvarlanıp bir ağacın üstüne çıktı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, şarampole yuvarlanıp bir ağacın üstüne çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Fis Ovası mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandıktan sonra devirdiği ağacın üstüne çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan şoför, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 2 vatandaş, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

Nereden nereye! Yeni takımı çok konuşulur
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

Canlı yayında kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' hakkında yeni karar
Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'den sürpriz açıklama! Tekrarlanırsa suç duyurusu yapılacak
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar

İsrail'in son hamlesi Rusya'nın sabrını taşırdı: Yok olacaksınız