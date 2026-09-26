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Diyarbakır'da yaya geçidinde son anda geri çekilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Diyarbakır'da yaya geçidinde son anda geri çekilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Elazığ Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, yolun ortasında üstüne gelen aracı fark ederek son anda geri döndü ve aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, üstüne gelen arabayı fark edip geri çekildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçenin Elazığ Bulvarı'nda bir vatandaş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun ortasına geldiği sırada üstüne gelen aracı fark eden şahıs, son anda geri dönmesiyle aracın altında kalmaktan kurtuldu. Şahsın ölümden döndüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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