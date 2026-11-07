Diyarbakır'da yarışan sürücülere 138 bin lira ceza kesildi, belgeleri süresiz alındı

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Diyarbakır'da, yarış yapan sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak geri alındı, 138 bin lira para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, sosyal medya ve haber sitelerinde yayımlanan yarış görüntülerinin ihbar kabul edilmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 70/5. maddesi (kara yolu üzerinde yarış yapmak) uyarınca; toplam 138 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücülerin belgeleri süresiz geri alınırken, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı