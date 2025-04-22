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Diyarbakır'da Yapılan Operasyonda 27 Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Yapılan Operasyonda 27 Silah Ele Geçirildi
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Irak'tan Diyarbakır'a gelen aracın gizli bölmelerinde 27 adet silah ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı. 16 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, 8 adet Kalaşnikof tüfek ve 18 ruhsatsız tabanca bulundu.

Irak'tan Diyarbakır'a gelen aracın gizli bölmelerinde 27 adet ilah ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; Irak'tan kentte çok sayıda silah getirerek suç gruplarına temin edeceği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 16 Nisan'da yabancı plakalı araç, Çınar ilçesinde durdurularak operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 8 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet MP5 marka otomatik tabanca, 18 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet boş şarjör ele geçirildi.

2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahallemde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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