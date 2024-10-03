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Diyarbakır'da Yangın Merdiveninde Çıkan Yangın 6 Kişiyi Dumandan Etkiledi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın yangın merdiveninde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, etkilenenler hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın yangın merdiveninde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 608. Sokak'taki bir sitede 10 katlı E Blok'un yangın merdivenlerinde bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi adrese sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayapınar Güvenlik Olaylar İtfaiye 3-sayfa Sağlık

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