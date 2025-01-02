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Apartmanda çıkan yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti

Apartmanda çıkan yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangında 9 aylık Asel Derin Şenel hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Apartmanda çıkan yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti

APARTMANIN TERAS KATINDA YANGIN ÇIKTI

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 481. Sokakta bulunan apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda çıkan yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti

9 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle 9 aylık Asel Derin Şenel hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin cenazesi morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Apartmanda çıkan yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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