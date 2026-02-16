Haberler

İtfaiye erlerinin ateşe verilen evi söndürme anları kask kamerasında

İtfaiye erlerinin ateşe verilen evi söndürme anları kask kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahsın ateşe verdiği evdeki yangın, itfaiye erlerinin anında müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın anı kask kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde itfaiye erlerinin, ateşe verilen evi söndürme anları kask kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaynartepe Mahallesi'nde bir şahıs, üç katlı binanın son katındaki evin üç odasını henüz belirlenemeyen nedenle ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale anı itfaiye erlerinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin alevlere müdahale ettiği anlar görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fener'e transfer
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı