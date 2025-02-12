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Diyarbakır'da Yangın: Aile İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Diyarbakır'da Yangın: Aile İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan ev yangınında mahsur kalan bir aile, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yangın, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ev yangınında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin İstasyon Mahallesi Çiftlik Sokak'ta bir evde 05.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen anne, baba ve 2 yaşlarındaki çocukları itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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