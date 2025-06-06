Diyarbakır'da Yangın: 4 Gözaltı

Diyarbakır'da Yangın: 4 Gözaltı
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Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı yangınla ilgili müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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