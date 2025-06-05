Diyarbakır'da Yangın: 3 Ölü, 14 Yaralı

Diyarbakır'da Yangın: 3 Ölü, 14 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir binada meydana gelen yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın çatı katında çıktı ve olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Zorluoğlu, durumun kontrol altında olduğunu ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 13 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu tahliye edildi. Yangında 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Vali Zorluoğlu, kahreden haberi duyurdu

Yangının çıktığı siteye gelerek incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 18.30 civarında Rojava sitesinin içerisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye teşkilatı AFAD haber alır almaz müdahale etti. Çok yoğun bir duman olduğunu ifade ettiler. Şu anda binadan 17 yaralı çıkarıldı. Hastanelerimize nakledildiler. Şu ana kadar yaralılardan 2 tanesi çocuk olmak üzere 3 vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Diğer yaralıların durumu iyi. Binada tahliye tamamlandı, kontrol edildi. İçeride cansız beden bulunmadığına ilişkin bilgi verildi. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Meselenin hem adli hem de idari anlamda soruşturulacağını belirtmek istiyorum. Bir ihmal varsa sorumlular tarafından bunun hesabının verileceğini buradan paylaşmak istiyorum, Diyarbakır'ımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Öt eyandan, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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