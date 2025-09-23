Haberler

Diyarbakır'da Yangın: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Yangın: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 yaşındaki Sultan Yurt hayatını kaybetti, annesi ve 3 yaşındaki kardeşi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 230. Sokak'ta 3 katlı bir binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, anne T.Y., çocukları Ş.Y. (3) ve Sultan Yurt (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Sultan Yurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
