Diyarbakır'da Uyuşturucu Suçundan 2 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Suçundan 2 Zanlı Tutuklandı
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Diyarbakır'da uyuşturucu suçlarından 20 ve 25 yıl hapis cezası bulunan iki zanlı, jandarma operasyonlarıyla yakalanarak tutuklandı. Operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan 20 ve 25 yıl hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalanarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan M.B. Lice ilçesinde, 20 yıl hapis cezası bulunan M.B. ise Bağlar ilçesinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandığı belirtildi.

2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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