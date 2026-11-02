Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliye işlem yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliye işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da jandarmanın il merkezi ve ilçelerde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 16 olay meydana gelirken 525 kök kenevir/skunk, 523 uyuşturucu hap ve 123 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 16 olay meydana gelirken 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 525 kök kenevir/skunk,

523 adet uyuşturucu hap, 123 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti

Stadın önüne gidip isyan etti: Affetmezler abi
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

Ve bomba patladı: Hayırlı uğurlu olsun
Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı