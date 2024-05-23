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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, şüpheli bir şahsın üzerinde metamfetamin maddesi bulundu. Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 123,66 gram uyarıcı madde ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada şüpheli şahsın üzerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, narkotik polisi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada şüpheli B.K.'nin araması yapıldı. Aramada, 123,66 gram uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili B.K.'ye işlem yapıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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