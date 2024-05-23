Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada şüpheli şahsın üzerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, narkotik polisi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada şüpheli B.K.'nin araması yapıldı. Aramada, 123,66 gram uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili B.K.'ye işlem yapıldı. - DİYARBAKIR