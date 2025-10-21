Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Kg Esrar ve 13 Kg Skunk Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi ve ilçelerde yaptığı operasyonda 29 kilogram esrar, 13 kilogram skunk ve 13 gram metamfetamin ele geçirilirken, olay ile ilgili 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güveni için operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, ilimiz ve ilçelerinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 36 olay meydana gelmiş, 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda 29 kilogram esrar maddesi, 12 kilogram skunk maddesi, 13 gram metamfetamin ele geçirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR