Diyarbakır'da narkotik operasyonu: 150 şüpheli hakkında yasal işlem

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 150 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda 25 olay meydana geldiği, 150 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonlar neticesinde; 26 kilo esrar maddesi, 272 adet uyuşturucu hap, 210 gram metamfetamin ve 46 gram Afyon sakızı ele geçirildiği bildirildi. - DİYARBAKIR

