Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Diyarbakır'da yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 tabanca ve mermi ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında dün gerçekleştirilen çalışmalarda Bağlar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 1 şahıs ile suça sürüklenen 2 çocuğun üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 51,89 gram skunk maddesi, 89 adet sentetik ecza maddesi, 56 adet ekstazi maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek ele geçirildi.

Yenişehir ilçesinde ise bir iş yerinde yapılan aramada 412,74 gram skunk maddesi ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs ve suça sürüklenen 2 çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı