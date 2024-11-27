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Diyarbakır'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Zanlı Tutuklandı
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Bismil ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir aracın içerisinde 584 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, aranan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta 584 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılana açıklamada, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan araç içerisinde yolcu olarak bulunan C.A.'nın sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.

Açıklamada, şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada poşet içerisinde 584 adet kapsül uyuşturucu hap ele geçirildiği, şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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