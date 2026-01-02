Haberler

Diyarbakır'da bir şahıs çocukları öldüresiye dövdü: O anlar kamerada

Diyarbakır'da bir şahıs çocukları öldüresiye dövdü: O anlar kamerada
Güncelleme:
Diyarbakır'da bir üst geçitte, bir şahsın 3 çocuğu öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nda gerçekleşti.

Diyarbakır'da bir şahsın, üst geçitte çocukları öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır- Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü. Görüntülerde, şahıs merdivenlerden çıkarak üst geçit üstünde ilerleyen çocukları yumrukladığı görüldü. O anlar, bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

500

