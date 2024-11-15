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Diyarbakır'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör devrildi, sürücü Mustafa Barlas olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Ergani ilçesi Kabasakal köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 21 AEV 524 plakalı Mustafa Barlas idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör altında kalan sürücü Mustafa Barlas olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede sürücünün hayatını kaybetti belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücü Mustafa Barlas'ın cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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