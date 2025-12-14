Diyarbakır'da aşırı yüke dayanamayan trafo alev aldı

Diyarbakır'da aşırı yüklenilen trafo alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı yüklenme olan bir trafoda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından elektrik şirketi görevlileri, trafoya müdahale ederek caddeye yeniden elektrik verilmesini sağladı. - DİYARBAKIR