Diyarbakır'da Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
Güncelleme:
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eğil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısının 2'ye çıktığını ve yaralı sayısının 13 olarak kaydedildiğini duyurdu. Kazada Adıyaman'dan Eğil'e geziye giden kadınları taşıyan minibüs devrildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eğil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısının 2'ye çıktığını bildirdi.

Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan minibüs, Diyarbakır-Eğil karayolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 1 yaralının daha hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Vali Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğil ilçe ziyareti sonrası Diyarbakır'a dönerken meydana gelen tek taraflı kazada vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 13 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi. - DİYARBAKIR

