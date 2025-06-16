Diyarbakır'da Trafik Kazası Kameralara Yansıdı

Diyarbakır'da Trafik Kazası Kameralara Yansıdı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza merkez Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi'nde yaşandı. Ara yoldan çıkan hafif ticari araç, anayolda seyir halindeki otomobile çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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