Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 499'uncu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ortasında yolcu indiren ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada taksiden inmeye çalışan kadın ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR