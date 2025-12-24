Haberler

Diyarbakır'da çarpışan araçlardan biri ters döndü: 2 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir araç ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan biri ters döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
