Diyarbakır'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar Batı Karakoç Mahallesi çevre yolundaki kavşakta meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR