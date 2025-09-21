Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçe sınırlarında meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar Batı Karakoç Mahallesi çevre yolundaki kavşakta meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
