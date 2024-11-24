Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin takla attığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin takla attığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başarı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Cenazeler ibe otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 22 ilimizde eğitime kar engeli

22 ilimizde eğitime kar engeli
Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.