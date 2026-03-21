Diyarbakır'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'da seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, bir anda şerit değiştirmesi sonucu arkadan gelen araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı